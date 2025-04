Top 5 Berita Bola Hari Ini: Neymar, Costa, Lemar, Ricko Andrean

TEMPO.CO, Jakarta - Berita Bola hari ini, Jumat, 28 Juli 2017, menyajikan kabar seputar kepindahan Neymar, Diego Costa, dan Thomas Lemar. Ada juga kabar meninggalnya bobotoh Persib, Ricko Andrean.



Berikut berita yang menonjol hari ini:

• Neymar Dikabarkan Tinggalkan Barcelona Setelah Laga Real Madrid

Neymar dikabarkan tak akan terbang ke Spanyol setelah Barcelona menjalani laga terakhir tur pramusim mereka melawan Real Madrid, Sabtu besok, 29 Juli 2017. Penyerang asal Brasil itu akan terbang ke Cina melakukan promosi bagi Barcelona dan sponsornya Nike. Laman ESPNFC mengabarkan laga melawan Real Madrid itu akan menjadi laga terakhir Neymar berseragam Barcelona. Baca selengkapnya







• AC Milan Mulai Dekati Diego Costa

Masa depan Diego Costa di Chelsea semakin terang setelah AC Milan memastikan telah berbicara dengan agennya, Jorge Mendes. AC Milan terus getol menambah amunisi meski telah memboyong 11 pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Direktur AC Milan Marco Fassone membenarkan telah berbicara dengan Jorge Mendes ihwal Costa. Baca selengkapnya







• Arsenal Nyaris Dapatkan Thomas Lemar dari AS Monaco

Upaya Arsenal mendapatkan Thomas Lemar dari AS Monaco dikabarkan akan segera berbuah hasil. Arsenal dan Monaco akhirnya sepakat soal harga transfer pemain sayap berusia 21 tahun itu. Media Inggris, The Sun, menyebutkan Arsenal dan AS Monaco menyepakati harga 45 juta pound sterling atau sekitar Rp 784,3 miliar. Monaco akhirnya melepas Lemar setelah si pemain menyatakan niatnya hengkang dari Stadion Stade Louis II. Baca selengkapnya







• Ricko Andrean Tewas, Ridwan Kamil: Persib-Persija Tiru El Clasico

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berharap meninggalnya Ricko Andrean menjadi pembelajaran berharga bagi suporter Persib dan Persija. Kedua kubu, menurut dia, bisa mencontoh rivalitas suporter Barcelona dan Real Madrid di El Clasico. Mereka dikenal sebagai musuh bebuyutan di Spanyol, tapi jarang terdengar terlibat bentrokan. "Berpuluh-puluh tahun rival, tapi tiap pertandingan dua suporter bisa berdampingan dalam satu stadion dan tidak ada kerusuhan," kata Ridwan Kamil di Bandung, Jumat, 28 Juli 2017. “Rivalitas boleh, kriminalitas jangan.” Baca selengkapnya







• Irfan Bachdim Tanggapi Rencana Pemakaian Wasit Asing di Liga 1

Kompetisi Liga 1 akan memakai wasit asing pada putaran kedua, pekan depan. Ini keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui PT Liga Indonesia Baru (PT LIB). Pemain depan Bali United, Irfan Bachdim, setuju dengan rencana penggunaan wasit asing. "Ya, kalau bisa bantu liga (lebih baik), itu bagus," katanya setelah menjalani latihan di Lapangan Tri Sakti, Kuta, Kamis, 27 Juli 2017. Baca selengkapnya



