TEMPO.CO, Jakarta - Fernando Torres membukukan gol keseratus untuk Atletico Madrid. Tampil sebagai pemain pengganti, ia mencetak gol untuk memastikan timnya menang 3-1 atas tamunya, Eibar, sekaligus menyamakan koleksi angka dengan Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol.



Dalam laga di Stadion Vicente Calderon, Madrid, Sabtu malam, 6 Februari 2016, tersebut, Atletico kebobolan dulu oleh gol Keko alias Sergio Gontan Gallardo. Tapi Atletico segera bangkit. Bek Jose Maria Gimenez menyambut umpan sepak pojok Keko untuk menyamakan skor menjadi 1-1.



Atletico berbalik unggul 2-1 setelah Saul pada menit ke-63 menyambut umpan sepak pojok Keko untuk menjebol gawang Eibar yang dikawal Asier Riesgo. Pemain pengganti Fernando Torres melengkapi kemenangan tuan rumah 3-1 pada injury time dengan memanfaatkan assist dari Luciano Vietto.



Tambahan 3 poin membuat tim asuhan Diego Simeone tersebut memastikan bertahan di posisi kedua, unggul 4 angka atas Real Madrid, yang baru akan melawan Granada Senin dinihari nanti. Atletico memiliki nilai sama dengan Barcelona, yang malam ini akan melawan Levante.



Hasil lengkap Sabtu malam:

Atletico Madrid 3-1 Eibar

Rayo Vallecano 2-0 Las Palmas

Athletic Bilbao 0-0 Villarreal

Sporting Gijon 1-1 Deportivo La Coruna.



Jadwal Ahad malam:

Levante vs Barcelona

Real Betis vs Valencia

Celta Vigo vs Sevilla

Granada vs Real Madrid

Espanyol vs Real Sociedad



