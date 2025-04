Tottenham Hotspur Bakal Rekrut 3 Pemain Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Di saat tim-tim papan atas Liga Inggris jor-joran membeli pemain baru, Tottenham Hotspur tampak adem ayem. Bahkan runner up musim lalu itu kehilangan dua pemainnya. Bek Kyle Walker dilego ke Manchester City sedangkan Federico Fazio dijual ke AS Roma. Bek Danny Rose tengah didekati Chelsea sedangkan gelandang Delle Ali dan Eric Dier juga diminati klub-klub besar di luar Inggris.



Baca Juga: Hasil ICC: AS Roma Kalahkan Tottenham 3-2 Secara Dramatis



Pelatih Tottenham Mauricio Pochettino memastikan kepada pendukung klub bahwa dia akan membeli pemain baru sebelum bursa transfer musim panas berakhir pada 31 Agustus 2017. Pelatih asal Argentina itu berencana mendatangkan tiga pemain baru.



"Tim kami memang sudah kuat, tapi kami akan memperkuatnya lagi dengan mendatangkan pemain baru. Kami butuh energi baru di tim ini," ujarnya.



Sebenarnya Spurs ingin mendatangkan pemain baru beberapa pekan lalu. Sayangnya persaingan perebutan pemain oleh sejumlah klub dianggap Pochettino tak kondusif. Walhasil ia memilih menunggu situasi jual-beli pemain lebih tenang.



"Saya rasa kondisi saat ini sudah lebih tenang. Buktinya tim-tim besar sudah melakukan pembelian pemain. Dan kini saatnya bagi kami untuk belanja pemain," kata Pochettino.



Bek Tottenham Toby Alderweireld, 28 tahun, memahami keinginan para fans yang meminta Pochettino segera belanja pemain. Bahkan, desakan tersebut kian hari kian mengganggu telinga pemain. Pemain asal Belgia ini meminta rekan setimnya tetap tenang dan menjaga kepercayaan kepada Pocchetino.



"Memberikan kepercayaan kepada manajer adalah contoh penting untuk menjaga soliditas tim," ujar Alderweireld.



Simak Juga: ICC: Harry Kane Antar Tottenham Tekuk PSG 4-2



Menurut Alderweireld, Tottenham Hotspur yang diisi banyak pemain muda, masih bisa terus berkembang kualitasnya. Meski Spurs tidak seagresif Manchester United dan Manchester City di bursa transfer, dia yakin prestasi tim yang bermarkas di Utara London itu bakal lebih bagus di musim depan. "Tapi ini semua bergantung pada fokus pemain di atas lapangan di setiap laga," katanya.



SOCCERWAY | DAILY MAIL | INDRA WIJAYA