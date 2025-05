TEMPO.CO, Jakarta - Francesco Totti, 39 tahun, salah satu sosok langka di dunia sepak bola internasional. Ia merupakan salah satu pemain yang menghabiskan seluruh kariernya bersama satu klub saja: AS Roma. Hingga kini, ia sudah 18 tahun membela klub Seri A Liga Italia itu.



Namun kisah kesetiaannya itu mungkin akan segera berakhir. Ia kini tengah resah karena tak akur dengan Luciano Spalleti, yang baru ditunjuk kembali untuk melatih Roma. Namun ia juga belum mau pensiun. Karena itulah ia mulai berpikir pindah ke lain hati dan mencari klub baru untuk bermain.



Klub Amerika (MLS) New York Cosmos sudah meliriknya. Klub Inggris yang tengah mengejar gelar juara, Leicester City, juga meminatinya. Kebetulan klub itu ditangani pelatih asal Italia, Claudio Ranieri.



Istri Totti, Ilary Blasi, mengisyaratkan kemungkinan besar kepindahan itu akan terjadi. "Ia sangat menikmati semua ini sehingga saat ini mungkin mengharapkan sesuatu yang lain. Namun ia akan tetap terlibat dalam sepak bola, itu pasti," kata mantan model itu.



Totti saat ini sudah mengoleksi 245 gol buat AS Roma dan menjadi top scorer kedua sepanjang sejarah kompetisi Seri A. Ia tampil mengesankan dengan memborong dua gol saat Roma mengalahkan Torino 3-2. Padahal ia saat itu hanya masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-85.



Namun kecemerlangan seperti itu belakangan sudah jarang muncul. Musim ini, ia sempat tiga bulan absen karena cedera. Tampilannya sejauh ini (14 kali) jadi yang tersedikit dalam 15 tahun terakhir.



MIRROR | NURDIN