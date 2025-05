Transfer Pemain: Liverpool Terboros, Arsenal Teririt

TEMPO.CO, Jakarta - Bursa transfer musim panas baru akan berakhir pada awal September nanti, tapi Liverpool telah menghabiskan dana hingga 77 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,4 triliun. Angka ini membuat Liverpool menjadi klub terboros sementara pada Liga Primer Inggris.



Pemain termahal yang dibeli Liverpool adalah Christian Benteke. Pemain Aston Villa ini didatangkan dengan harga tak kurang dari 32,55 juta pound sterling atau Rp 686 juta. Hampir setengah dari keseluruhan anggaran Liverpool!



Selain Benteke, klub berjulukan The Reds ini merekrut Roberto Firmino dari TSG Hoffenheim (28,7 juta pound sterling), Nathaniel Clyne dari Southampton (12,39 juta pound sterling), dan Joe Gomez dari Charlton (3,43 juta pound sterling).



Sebagian besar duit belanja tersebut didapat Liverpool dari hasil penjualan pemain bintang mereka, Raheem Sterling. Pemain 20 tahun asal Jamaika ini dilego ke Manchester City dengan harga 43,75 juta pound sterling atau Rp 923 miliar.



Kalapnya Liverpool dalam bursa transfer musim panas ini bisa dimaklumi. Sebab, mereka hanya finis pada urutan keenam klasemen Liga Primer musim lalu. Padahal, pada musim sebelumnya, mereka finis sebagai runner-up.



Karena itu, untuk mendongkrak kembali performa mereka, manajemen pun rela menggelontorkan dana jumbo. Namun dengan syarat mereka harus sukses pada musim depan.



“Brendan Rodgers (pelatih Liverpool) telah membelanjakan begitu banyak uang. Dia harus memenangi sesuatu atau dia yang akan kehilangan sesuatu (kariernya),” kata analis sepak bola, Alan Shearer, seperti dikutip dari BBC.



Bekas pemain depan tim nasional Inggris itu menilai, dengan pengeluaran yang begitu besar tersebut, Brendan Rodgers justru akan tertekan. “Karena dia harus mempertanggungjawabkannya,” ujar Shearer.



Kritik juga datang dari pelatih Chelsea, Jose Mourinho. Mou, sapaan Mourinho, mengatakan belanja besar-besaran yang dilakukan Liverpool dalam bursa transfer musim panas ini membuat mereka terkesan ingin membeli gelar.



“Saat Abramovic (pemilik Chelsea) datang pertama kali ke Chelsea, dia membeli gelar (dengan menggelontorkan begitu banyak uang). Sekarang mereka (Liverpool) melakukan hal yang sama,” tutur Mourinho.



Namun kritik Mourinho ini boleh dianggap angin lalu. Sebab, Mourinho sendiri kerap “membeli gelar”. Harian Independent bahkan menobatkan Mourinho sebagai pelatih paling boros dalam satu dekade terakhir.



Mourinho telah menghabiskan tak kurang dari 903 juta euro atau Rp 13 triliun selama melatih Chelsea, Inter Milan, dan Real Madrid pada periode 2004-2014. Peringkat kedua ditempati Carlo Ancelotti yang menghabiskan 881 juta euro.



Namun, dalam bursa transfer musim ini, Jose Mourinho baru mengeluarkan 17,83 juta pound sterling atau Rp 376 miliar, jauh lebih irit daripada Manchester United yang telah menghabiskan 59,73 juta pound sterling atau Rp 1,26 triliun, dan Manchester City dengan 58,80 pound sterling atau Rp 1, 24 miliar.



Adapun Arsenal baru menghabiskan 9,8 juta pound sterling atau Rp 26 miliar. Ini membuat The Gunners—julukan Arsenal—menjadi klub yang paling hemat di antara klub-klub elite Liga Primer.



“Kami tidak akan mengeluarkan uang secara gila-gilaan. Kami hanya akan membeli pemain yang benar-benar kami butuhkan, bukan karena terpengaruh oleh tim lain,” ucap pelatih Arsenal, Arsene Wenger.



