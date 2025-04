Tumbangkan City 2-1, Chelsea Makin Kokoh di Puncak Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Posisi Chelsea semakin kokoh di puncak klasemen Liga Inggris usai mengalahkan Manchester City di Stadion Stamford Bridge, pada Kamis dinihari, 6 April 2017.



The Blues berhasil memimpin skor 2-1 hingga akhir pertandingan. Gol kembar tersebut merupakan hasil sumbangan Eden Hazard di babak pertama. Pasukan Antonio Conte ini hanya kebobolan sekali dari Sergio Aguero pada menit ke-35.



Dari kemenangan itu, Chelsea memberikan jarak cukup lebar kepada Manchester City di klasemen dengan selisih 14 poin. Raihan sementara yang The Blues dapat saat ini ialah 72 poin.



Selain itu, mereka juga selisih 7 poin dari rival terdekat, Tottenham Hotspur, yang meraih 65 poin usai mengalahkan Swansea City 3-1.



Sedangkan Manchester City masih tetap bertengger di posisi keempat klasemen dan hanya terpaut dua poin di bawah Liverpool. Meski begitu, City hanya selisih empat poin dari Manchester United dan Arsenal.



THE GUARDIAN | FRISKI RIANA