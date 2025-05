TEMPO.CO, Parma - Klub yang hampir bangkrut, Parma, menciptakan kejutan terbesar dalam Seri A Liga Italia musim ini, 2014-2015, pada pertandingan Sabtu, 11 April 2015, dengan menumbangkan pemimpin klasemen, Juventus, 1-0.



Jose Mauri dari Argentina yang baru berusia 18 tahun mencetak gol tunggal kemenangan Parma setelah pertandingan berjalan 60 menit. Kiper Parma, Antonio Mirante, juga tampil gemilang untuk mengamankan kemenangan tim asuhan mantan pelatih tim nasional Italia, Roberto Donadoni, itu.



Parma dinyatakan bangkrut pada bulan lalu, Maret 2015, dengan nilai mencapai 75 juta euro atau sekitar Rp 1,02 triliun dan para pemainnya belum menerima gaji sepanjang musim ini. Tapi, mereka bahu-membahu untuk bangkit–sembari menanti investor baru buat klub-dan meraih hasil positif yaitu mengalahkan Udinese 1-0 sebelum menjamu Juve di Stadio Tardini.



Parma meraih 7 poin dari tiga pertandingan terakhir dan 16 sepanjang musim ini. Meski masih berada di dasar klasemen, anak-anak asuhan Donadoni ini sudah berhasil mencuri perhatian dengan menodai dominasi Juventus yang tampaknya hampir pasti memenangi Seri A untuk keempat kali berturut-turut.



Juventus saat ini memimpin Seri A dengan keunggulan 14 poin dari AS Roma dengan menyisakan delapan partai lagi buat mereka. Adapun Roma punya sisa satu pertandingan lebih banyak.



Dalam pertandingan Sabtu itu, Pelatih Juventus Massimiliano Allegri melakukan banyak rotasi yang tampaknya untuk membagi tenaga dengan pertandingan mereka pada babak perempat final Liga Champions Eropa melawan AS Monaco pada Selasa-Rabu, 14-15 April 2015.



Allegri memasang Marco Storari di bawah mistar untuk menggantikan Gianluigi Buffon. Allegri juga memberi kesempatan kepada Angelo Ogbonna untuk tampil sebagai bek starter dan mengistirahatkan Leonardo Bonucci dan Andrea Barzagli. Di lini depan, Carlos Tevez dan Alvaro Morata tampaknya disimpan untuk melawan AS Monaco dan tampilnya Fernando Llorente dan Kingsley Coman. Sedangkan playmaker Andrea Pirlo bahkan tak ada di bangku cadangan.



HASIL SABTU, 11 APRIL 2015:



Parma 1 - 0 Juventus



Genoa 2 - 0 Cagliari



Verona 0 - 3 Inter Milan



KLASEMEN (main, selisih gol, nilai):



1 Juventus 30 42 70



2 Roma 29 19 56



3 Lazio 29 26 55



4 Fiorentina 29 12 49



5 Sampdoria 29 7 48



6 Napoli 29 10 47



7 Torino 29 3 42



8 Milan 29 7 41



9 Genoa 29 6 41



10 Inter Milan 30 9 41



11 Palermo 29 -4 35



12 Sassuolo 29 -8 35



13 Udinese 29 -6 34



14 Empoli 29 -2 33



15 Verona 30 -18 33



16 Chievo 29 -10 32



17 Atalanta 29 -16 26



18 Cesena 29 -24 22



19 Cagliari 30 -23 21



20 Parma 29 -30 16



ESPN SOCCERNET | BBC | HARI PRASETYO