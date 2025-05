Tumbangkan West Brom, Liverpool Merangkak ke Posisi Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool merangkak ke posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris setelah menaklukkan West Bromwich Albion dalam laga pekan kesembilan, Sabtu malam, 22 Oktober 2016, WIB.



Tampil dengan kekuatan penuh, tim asuhan Juergen Klopp itu mendominasi pada babak pertama. Namun, baru pada menit ke-21, Sadio Mane membuka keunggulan The Kop.



Berawal dari kerja sama apik lini tengah Liverpool, Emre Can memberikan umpan kepada Roberto Firmino di sayap kiri. Umpan lambung Firmino ke dalam kotak penalti berhasil diselesaikan Mane dengan tendangan keras kaki kiri. Liverpool unggul 1-0.



Pada menit ke-36, publik Anfield kembali bergemuruh. Ini berawal dari kesalahan pertahanan West Brom yang melepas bola. Coutinho di sisi kiri yang mendapatkan bola mengecoh dua pemain West Brom sebelum melesakkan tendangan mendatar ke tiang dekat. The Kop semakin unggul dengan skor 2-0. Tapi, hingga akhir babak pertama, Liverpool tak berhasil menambah keunggulan.



Pada babak kedua, West Brom meningkatkan penampilannya. Masuknya Chris Brunt menambah daya gedor tim asuhan Tony Pulis itu. Namun baru pada menit ke-82 terjadi gol. Tendangan pojok Brunt dari sayap kiri berhasil dimanfaatkan Gareth McAuley untuk menaklukkan Loris Karius.



Hingga peluit akhir dibunyikan wasit Neil Swarbick, skor 2-1 tetap tak berubah. Hasil ini membuat Liverpool menempel ketat Arsenal di posisi puncak klasemen. Dengan poin sama 20, Liverpool hanya kalah agregat oleh Arsenal.



EGI ADYATAMA