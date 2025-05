TEMPO.CO, Oviedo - Pelatih tim nasional sepak bola Spanyol, Vicente del Bosque, tetap mendukung Diego Costa walaupun pemain depan Chelsea ini kembali tidak mencetak gol saat Spanyol menang 2-0 atas tamunya, Slovakia, pada babak kualifikasi Piala Eropa 2016 di Oviedo, Spanyol, Sabtu, 5 September 2015.



Kemenangan itu membuat Spanyol melompat memimpin Grup C. Costa baru mencetak satu gol pada delapan kali penampilannya bersama tim Spanyol. Costa sebenarnya lahir di Brasil, tapi ia memilih menjadi warga negara Spanyol dan membela Tim Matador.



"Tentu saja saya juga ingin ia mencetak gol, tapi ia secara umum juga tampil bagus,” kata Del Bosque. “Melawan tim yang bermain begitu bertahan akan sangat menyulitkan pemain pada satu posisi. Ia bergerak sangat baik dan membuat pertahanan lawan sibuk. Kami harus sabar. Kalau dia mendapat banyak kesempatan menguasai bola, dia akan kembali mencetak gol.”



Setelah tujuh kali tampil dari sepuluh pertandingan yang dijadwalkan, Spanyol dan Slovakia masing-masing membukukan nilai 18 poin. Namun Spanyol yang kalah 2-1 di Zilina pada Oktober lalu menempati posisi teratas Grup C karena masih unggul dalam rekor pertemuannya dengan Slovakia.



Posisi ketiga Grup C ditempati Ukraina, yang mengumpulkan nilai 15 setelah menang 3-1 atas tim tamu, Belarus. Belarus dan Luksemburg mengikuti di belakangnya.



Sembilan juara grup dan peringkat kedua, serta tim terbaik peringkat ketiga, lolos ke putaran final Piala Eropa 2016 di Prancis. Adapun delapan tim peringkat ketiga lainnya akan bertanding pada babak playoff untuk memperebutkan empat tiket ke Prancis.



REUTERS | AGUS BAHARUDIN