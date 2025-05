Turnamen Piala Indonesia Satu, BOPI Akan Verifikasi Peserta

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Heru Nugroho mengimbau Mahaka Sports and Entertainment untuk segera berkoordinasi dengan lembaganya, agar surat rekomendasinya bisa segera dikeluarkan. Menurut dia, BOPI memerlukan waktu hingga dua pekan untuk memverifikasi klub-klub yang akan mengikuti turnamen Piala Indonesia Satu.



"Saya harap proses verifikasi bisa kami lakukan setelah Lebaran," kata Heru ketika dihubungi Tempo, Selasa, 7 Juli 2015.



Heru menjelaskan, hingga saat ini, BOPI masih belum mengetahui format Piala Indonesia Satu. Selain itu, BOPI, ucap dia, belum mengetahui klub mana saja yang akan berkompetisi dalam turnamen tersebut.



Paling tidak, ujar dia, penyelenggara Piala Indonesia Satu, Mahaka Sports and Entertainment, sudah mengantongi surat rekomendasi dari BOPI sepuluh hari sebelum turnamen itu dimulai. Penyelenggara pun harus sudah mengantongi surat izin keramaian dari kepolisian paling tidak sehari sebelum turnamen tersebut bergulir.



Mahaka Sports and Entertainment akan menggelar Piala Indonesia Satu mulai 15 Agustus 2015. Turnamen sepak bola tersebut akan digelar selama lima pekan. Turnamen itu akan menggunakan sistem grup. Selain itu, tim yang mengikuti turnamen tersebut hanya diperkenankan membawa pemainnya yang terdaftar dalam Indonesia Super League (ISL).



CEO Mahaka Sports and Entertainment Hasani Abdulgani menuturkan telah melengkapi seluruh format turnamen Piala Indonesia Satu. Dia menjelaskan, setelah melengkapi seluruh berkas yang dibutuhkan untuk verifikasi, ia akan segera berkoordinasi dengan BOPI agar segera mendapatkan surat rekomendasi.



"Kami berharap klub yang menjadi tuan rumah pertandingan segera mendapatkan surat rekomendasi dari BOPI," katanya di Hotel Atlet Century, Jakarta, Senin petang, 6 Juli 2015.



GANGSAR PARIKESIT