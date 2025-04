Turnamen Toulon: Timnas U-19 Yakin Raih Hasil Positif vs Brasil

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-19 optimistis bisa meraih hasil positif saat melawan skuat U-20 Brasil dalam Turnamen Toulon 2017 di Prancis pada Rabu malam, 31 Mei 2017, waktu setempat.



"Saya sudah perhatikan Brasil dan serangan mereka sangat bagus. Namun, saya melihat ada celah untuk mencetak gol. Yang penting adalah pemain tidak takut dan harus optimistis," kata Indra dalam keterangan tertulis Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.



Sebagai persiapan jelang laga tersebut, timnas U-19 menjalani latihan di Stadion Municipal, Marseille, pada Senin (29/5) malam, dengan fokus pemulihan kondisi dan taktik tim.



"Latihan di Stadion Municipal berlangsung kurang lebih satu jam," tutur Indra.



Para pemain tim nasional U-19 pun siap menyambut pertandingan melawan Brasil. Bek Garuda muda, Rachmat Irianto menyatakan dia dan rekan berada dalam kondisi baik dan bisa beradaptasi dengan cuaca, makanan serta kondisi di Prancis.



Terkait lawan-lawan Indonesia di Grup C Turnamen Toulon 2017 yaitu Brasil, Republik Ceko, Skotlandia, Rachmat menganggap semuanya berat.



"Memang berat, tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin dan bermain tanpa kenal lelah sesuai instruksi pelatih," kata dia.



Indonesia akan memulai petualangannya di Grup C Turnamen Toulon 2017 pada Rabu (31/5) melawan U-20 Brasil di Stadion dHonneur Marcel Roustan, kemudian dilanjutkan dengan laga kontra tim U-21 Republik Ceko di Stadion Parsemain, Sabtu (3/6) dan terakhir versus skuat U-21 Skotlandia, Selasa (6/6) di Stadion Jules Ladoumgue.



Sekilas tentang Turnamen Toulon, kompetisi ini sudah dimulai sejak tahun 1967 dan pada umumnya mempertandingkan tim nasional usia U-21 dari berbagai negara.



Keikutsertaan Indonesia pada edisi tahun 2017 merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah. Selain itu, timnas U-19 Indonesia bisa dikatakan tim termuda di kejuaraan tersebut.



Prancis menjadi negara dengan koleksi gelar juara Turnamen Toulon terbanyak yaitu 12 kali, disusul Brasil dengan delapan kali juara. Pada tahun 2016, timnas U-21 Inggris berhasil menjadi skuat peraih trofi juara.



Turnamen Toulon 2017 diikuti oleh 12 negara yang dibagi dalam tiga grup yaitu Grup A beranggotakan Angola, Kuba, Inggris dan Jepang. Kemudian di Grup B ada Bahrain, Pantai Gading, Prancis, Wales, lalu di Grup C ada Indonesia, Brasil, Republik Ceko dan Skotlandia.



