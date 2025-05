TEMPO.CO, Jakarta - AS Roma harus memenangi pertandingan terakhir melawan Bate di babak penyisihan Grup E Liga Champions untuk mendapatkan tiket ke babak selanjutnya. “Kami punya 18 pemain yang akan memberi segalanya untuk menang,” kata Pelatih Roma Rudi Garcia seperti dilansir UEFA.com, Rabu, 9 Desember 2015.



Garcia mengakui tidak ada pilihan lain bagi timnya selain kemenangan. Bahkan dia menganggap pertandingan ini seperti derby. “Kami ingin mengikuti pengundian di sesi berikutnya,” tuturnya.



Dari line up sementara, dia bakal mengumpulkan komposisi terbaik untuk melawan Bate, dan memastikan lolos di babak knock out Liga Champion. Sebelas pemain yang bakal bertempur sejak awal pertandingan itu, di antaranya Szczesny, Maicon, Castan, Manolas, Digne, De Rossi, Nainggolan, Pjanic, Florenzi, Dzeko, dan Falque.



Sementara Totti dipastikan tidak bakal bisa membela timnya di babak penentuan ini, dikarenakan cedera pada paha. “Cara kami bertempu di lapangan nanti akan menunjukkan apa keinginan kami sebenarnya.”



Di satu sisi, Bate juga menurunkan tim pamungkasnya. Di antaranya Chernik, Zhacnerchik, Polyakov, Milunovic, Mladenovic, Nikolic, A Volodko, Hleb, Stasevich, Gordeichuk, dan Mozelevski. Seluruh pemain Bate dipastikan dalam kondisi prima untuk melakukan perlawanan di laga yang digelar di Olimpico, Roma, tersebut.



