TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Sepak Bola Eropa, UEFA, telah melangsungkan undian babak 16 besar Liga Europa, Jumat, 24 Februari 2017.



Manchester United, satu-satunya klub Inggris di sana, akan berhadapan dengan klub Rusia, Rostov. Pada 2009, United juga pernah menghadapi klub Rusia dalam kompetisi Eropa. Mereka saat itu menghadapi CSKA Moskow.



Berikut ini hasil undian lengkapnya.



Rostov (Rusia) vs Manchester United (Inggris)

Celta (Spanyol) vs Krasnodar (Rusia)

APOEL (Cyprus) vs Anderlecht (Belgia)

Schalke (Jerman) vs Moenchengladbach (Jerman)

Lyon (Prancis) vs Roma (Italia)

Olympiacos (Yunani) vs Besiktas (Turki)

Gent (Belgia) vs Genk (Belgia)

Kobenhavn (Denmark) vs Ajax (Belanda).



Laga pertama akan digelar pada 9 Maret dan laga berikutnya pada 16 Maret.



UEFA | GADI MAKITAN