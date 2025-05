TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United (MU) akan menghadapi Derby County pada laga putaran keempat Piala FA yang akan digelar pada 29 Januari hingga 1 Februari 2016.



Selain MU, sejumlah tim raksasa Liga Utama Inggris juga belum menemui lawan yang sepadan. Chelsea akan menghadapi pemenang laga ulang antara Northampton dan MK Dons.



Manchester City akan menghadapi pemenang antara Wycombe dan Aston Villa, yang bermain seri 1-1 pada laga sebelumnya. Liverpool, yang masih akan menghadapi Exeter karena bermain seri 2-2 pada laga pertama, sudah ditunggu West Ham pada putaran keempat.



Tottenham, yang juga masih melakoni laga ulang melawan Leicester, akan bertandang ke Colchester. Adapun tim London lainnya, Arsenal, akan melawan Burnley di Stadion Emirates.



Berikut ini hasil undian putaran keempat seperti dilansir dari situs resmi Piala FA:



Arsenal vs Burnley



Derby vs Manchester United



Exeter/Liverpool vs West Ham



Wycombe/Aston Villa vs Manchester City



Colchester vs Tottenham/Leicester



Northampton/MK Dons vs Chelsea



West Brom/Bristol City vs Peterborough



Eastleigh/Bolton vs Leeds



Huddersfield/Reading vs Walsall



Shrewsbury vs Sheffield Wednesday



Nottingham Forest vs Watford



Carlisle/Yeovil vs Everton



Crystal Palace vs Stoke



Oxford United vs Newport County/Blackburn



Ipswich/Portsmouth vs Bournemouth



Bury/Bradford vs Hull.



ANTARA