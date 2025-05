Undian Babak Empat Piala FA, Man United Bersua Lawan Enteng

TEMPO.CO, Jakarta - Juara bertahan Piala FA Manchester United akan menjamu tim Championship Wigan Athletic di Old Trafford pada putaran keempat Piala FA. Demikian hasil undian yang dilakukan pada Senin.



Pertandingan itu akan berarti kembali ke Old Trafford bagi Warren Joyce, mantan manajer tim cadangan klub itu yang meninggalkan United setelah bekerja sepuluh tahun untuk bergabung dengan Wigan pada November silam.



Tim strata kedua Wigan masih terpuruk sejak mengukir salah satu kejutan terbesar di kompetisi ini ketika mereka mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0 di final untuk menjuarai Piala FA pada 2013.



Tidak biasanya, undian tidak menghasilkan pertandingan antara tim-tim Liga Inggris yang terkonfirmasi meski Arsenal berpeluang menghadapi Southampton jika "The Saints" menang atas Norwich City pada pertandingan ulangan, dan Crystal Palace asuhan Sam Allardyce, yang juga masih harus bekerja keras setelah ditahan imbang 0-0 di Bolton, dapat menghadapi Manchester City.



Liverpool, yang secara mengejutkan ditahan imbang tanpa gol oleh tim League Two Plymouth Argyle pada Minggu, akan bermain melawan Wolves jika mereka memenangi pertandingan ulangan mereka, sedangkan pemuncak klasemen liga Chelsea akan menjamu tim Championship Brentford, kedua kalinya dalam empat tahun dua tim bertetangga di London barat ini dipasangkan di putaran keempat.



"Derby" London lain mempertemukan Millwall, yang menang atas tim Liga Inggris Bournemouth pada putaran ketiga, melawan tim Liga Inggris Watford.



Kawasan "The Midlands" juga akan menjadi tempat berlangsungnya duel lokal antara tim Championship Derby County dan juara Liga Inggris Leicester City.



Juara delapan kali Tottenham Hotspur akan menjamu tim League Two Wycombe Wanderers, sedangkan Sutton and Lincoln, dua tim non liga tersisa di kompetisi ini, akan kecewa karena tidak bertemu dengan tim Liga Inggris jika mereka memainkan pertandingan ulangan melawan Wimbledon dan Ipswich.



Sutton dipasangkan dengan pemenang pertandingan putaran ketiga Senin antara Cambridge dan Leeds United, sedangkan Lincoln akan menghadapi pemuncak klasemen Championship Brighton.



Pertandingan-pertandingan putaran keempat akan dimainkan pada akhir pekan 27-30 Januari.



ANTARA



