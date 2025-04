Undian Liga Champions: Barcelona Anggap Juventus Lawan Terberat

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona akan bertarung di Grup D Liga Champions musim ini. Skuad asuhan Ernesto Valverde akan bersaing dengan Juventus, Olympiacos serta Sporting Lisbon untuk memperebutkan 2 tiket ke babak 16 besar.



Direktur Olahraga Barcelona, Pep Segura, menyatakan bahwa Juventus merupakan pesaing terberat Barcelona untuk menjadi juara grup musim ini. Musim lalu, Barcelona disingkirkan Si Nyonya Tua dari babak 8 besar.



"Kami memiliki lawan yang jelas di fase grup, Juventus. Barcelona tahu kekuatan Juventus dan juga dua tim lainnya, Kami tak bisa berpikir bahwa kedua tim lainnya lebih mudah," ujarnya.



"Kami menghormati semua tim, mereka sangat kompetitif dan memiliki sejarah yang panjang di Liga Champions," lanjutnya.



Barcelona akan memulai fase grup ini dengan menjamu Juventus di Stadion Camp Nou sebelum terbang ke kandang Sporting Lisbon dua pekan berselang. Berikut jadwal lengkap Barcelona di Liga Champions musim ini.



Barcelona vs Juventus - 13 September 2017

Sporting vs Barcelona - 27 September 2017

Barcelona vs Olympiacos - 19 Oktober 2017

Olympiacos vs Barcelona - 1 November 2017

Juventus vs Barcelona - 23 November 2017

Barcelona vs Sporting - 6 Desember 2017





MARCA|UEFA|FEBRIYAN