TEMPO.CO, Turin – Juventus akan menghadapi AS Monaco di babak semifinal Liga Champions pada awal Mei 2017. Sebagian pihak menyatakan Bianconeri mendapatkan undian paling menguntungkan dibanding laga semifinal lainnya, yang mempertemukan Real Madrid dengan Atletico Madrid.



Namun Wakil Presiden Juventus Pavel Nedved menolak klaim tersebut. “Sulit mengatakan tim terbaik mana yang harus dihadapi Juventus karena kompetisi ini menunjukkan bahwa Anda tidak pernah bisa membuat kesalahan,” ujar Nedved kepada pers setelah undian semifinal Liga Champion di Nyon, Swiss, Jumat, 21 April 2017.



“Saya berharap dan percaya Juventus akan siap menghadapi tantangan ini dengan potensi maksimal kami. Kami berharap (menghadapi) tim termuda yang banyak berlari, dan itu selalu hal yang rumit,” tuturnya.



Berbeda dengan Nedved, mantan gelandang Juventus, Alessio Tacchinardi, justru menilai laga semifinal melawan AS Monaco adalah “undian super” untuk Bianconeri. Dan dia berpikir hal ini menguntungkan untuk tim asuhan Max Allegri.



“Ini adalah undian super karena Monaco merupakan tim terlemah dari tiga calon lawan Juventus,” katanya kepada Mediaset Premium. “Tentu saja Monaco pantas dihormati. “Laga tandang di Monte Carlo akan menjadi penting karena Monaco tidak memiliki banyak pengalaman di Liga Champions. Dan faktor stadion bisa menentukan.”



FOOTBALL ITALIA | HOTMA SIREGAR