Undian Liga Champions Sore Ini, Begini Statistik Peserta

TEMPO.CO, Jakarta - Bayern Muenchen dan Atletico Madrid telah bergabung dengan Manchester City dan Real Madrid lolos ke semifinal Liga Champions. Pengundian pertandingan semifinal akan disiarkan langsung melalui DrawCentre UEFA.com pada Jumat siang waktu Eropa atau Jumat sore WIB.



Pertandingan semifinal, akan digelar pada 26/27 April dan 3/4 Mei, sedangkan laga pamungkas (final) rencananya digelar 28 Mei di Milan.



Berikut profil singkat empat klub yang akan bertarung di semifinal Liga Champions:



Atletico Madrid (Spanyol)

Semifinal terakhir: 2013/14 (menang 3-1 v Chelsea)

Catatan semifinal: menang 2 kali dan kalah 2 kali

Musim ini: menang 5, seri 3, kalah 2 kali

Top skorer: Antoine Griezmann 6 gol

Head to head Eropa

Vs Bayern: menang 0, seri 1, kalah 1, gol 1-5

Vs Manchester City (belum pernah bertemu)

Vs Real Madrid: menang 1, seri 1, kalah 4, gol: 4-9



Bayern Muenchen (Jerman)

Semifinal terakhir: 2014/15 (kalah 3-5 v Barcelona)

Catatan semifinal: menang 10, kalah 7 kali

Musim ini: menang 7, seri 2, kalah 1 kali

Top skorer: Robert Lewandowski 8 gol

Head to head Eropa

Vs Atletico: menang 1, seri 1, kalah 0, gol 5-1

Vs Manchester City: menang 3, seri 0, kalah 3, gol 9-8

Vs Real Madrid: menang 11, seri 2, kalah 9, gol 33-31



Manchester City (Inggris)

Semifinal terakhir: semifinal pertama

Catatan semifinal: menang 0, kalah 0

Musim ini: menang 6, seri 2, kalah 2 kali

Pencetak gol terbanyak: Kevin De Bruyne/Raheem Sterling 3 gol

Head to head Eropa

Vs Atletico (belum bertemu)

Vs Bayern: menang 3, seri 0, kalah 3, gol 8-9

Vs Real Madrid: menang 0, seri 1, kalah 1, gol 3-4



Real Madrid (Spanyol)

Semifinal terakhir: 2014/15 (kalah 2-3 v Juventus)

Catatan semifinal: menang 13, kalah 13 kali

Musim ini: menang 8, seri 1, kalah 1 kali

Top skorer: Cristiano Ronaldo 16 gol

Head to head Eropa

Vs Atletico: menang 4, seri 1, kalah 1, gol 9-4

Vs Bayern: menang 9, seri 2, kalah 11, gol 31-33

Vs Manchester City: menang 1, seri 1, kalah 0, gol 4-3.



ANTARA