Undian Piala FA, Chelsea Bertemu Manchester City

TEMPO.CO, Jakarta - Undian babak kelima atau babak 16 besar Piala FA sudah dilakukan Ahad malam, 31 Januari 2016, setelah semua pertandingan babak keempat rampung dilakukan, kecuali laga ulangannya.



Hasil undian itu menghasilkan satu laga besar, yakni antara Chelsea dan Manchester City. Chelsea akan bertindak sebagai tuan rumah dalam laga ini. "Ini sudah seperti final!" kata pelatih Chelsea, Guus Hiddink.



Pada laga lain, Arsenal akan bertemu dengan Hull, sekaligus menjadi ulangan final 2014. Sedangkan Manchester United akan berlaga di kandang Shrewsbury.



Berikut ini undian selengkapnya:



Chelsea vs Manchester City

Shrewsbury vs Manchester United

Arsenal vs Hull

Blackburn vs Liverpool/ West Ham

Reading vs West Brom/Peterborough

Watford vs Leeds

Tottenham vs Crystal Palace

Bournemouth vs Everton



Catatan: Tim yang disebut lebih dulu akan menjadi tuan rumah. Pertandingan akan dilakukan pada 19-22 Februari 2016.



BBC | NURDIN