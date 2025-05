Undian Piala Liga Inggris, Arsenal Bertandang ke Sheffield

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal akan bertandang ke kandang tim liga lapis dua Inggris, Sheffield Wednesday, di babak 16 besar Piala Liga. Ini adalah hasil undian yang baru selesai dilakukan. Adapun waktu pertandingan belum ditentukan.



Sementara itu, Manchester United juga akan menjamu tim liga lapis dua Inggris, Middlesbrough. Sedangkan Liverpool akan meghadapi Bournemouth.



Juara bertahan Chelsea akan bertamu ke kandang Stoke City. Southampton akan bertemu Aston Villa.



Berikut ini hasil lengkap undian babak 16 besar Piala Liga:



Manchester City vs Crystal Palace



Liverpool vs Bournemouth



Manchester United vs Middlesbrough



Everton vs Norwich City



Southampton vs Aston Villa



Sheffield Wednesday vs Arsenal



Hull City vs Leicester City



Stoke City vs Chelsea



BBC | GADI MAKITAN