Undian Piala Liga: Leicester vs Chelsea, Man City vs Swansea

TEMPO.CO, Jakarta - Juara bertahan Piala Liga Manchester City akan memulai kampanye mempertahankan gelar trofi ini dengan menghadapi sesama klub Liga Utama Swansea City menyusul undian babak ketiga yang berlangsung Rabu waktu setempat.



Manchester United yang dilatih Jose Mourinho akan menghadapi klub divisi tiga Northampton Town yang menghempaskan klub divisi utama West Bromwich Albion lewat adu penalti pada babak dua.



Juara Liga Utama Leicester City menjamu Chelsea, kemudian Arsenal bertandang ke klub divisi dua Nottingham Forest.



Sementara itu runner up Piala Liga musim lalu Liverpool akan bertandang ke kandang klub divisi dua Derby County.



Keempat pertandingan ini akan dilangsungkan pada 19 September, demikian Reuters.



Hasil Undian selengkapnya:

Swansea City vs Man. City

Leicester City vs Chelsea

Northampton vs Man United

Derby County vs Liverpool

Tottenham vs Gillingham

Nottinghm Forest vs Arsenal

Brighton vs Reading

Bournemouth vs Preston

Everton vs Norwich City

Southampton vs Crystal Palace

QPR vs Sunderland

West Ham vs Stanley

Newcastle vs Wolves

Stoke City vs Hull City

Leeds United vs Blackburn

Fulham vs Bristol City.

ANTARA