Undian Piala Liga, Liverpool Terhindar dari Manchester City

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool sudah melaju ke babak perempat final Piala Liga (Capital One) setelah mengalahkan Bournemouth 1-0, Kamis dinihari, 29 Oktober 2015. Peruntungan tim asuhan Juergen Klopp ini lebih baik ketimbang Chelsea, Arsenal, dan Manchester United, yang terdepak pada babak keempat.



Dalam undian yang dilakukan pada Kamis, Liverpool juga beruntung karena terhindar dari raksasa Liga Primer lain yang juga lolos, yakni Manchester City. Tapi lawan The Reds pada babak perempat final juga tak ringan. Mereka harus menghadapi klub Liga Primer lain, yakni Southampton.



Manchester City sendiri, yang lolos setelah mengalahkan Crystal Palace, akan menghadapi Hull City pada babak perempat final. Pada partai lainnya akan bertemu Middlesbrough dengan Everton serta Stoke City melawan Sheffield Wednesday.



Laga pertempar final akan digelar pada 1 Desember. Berikut ini hasil undian selengkapnya.

Middlesbrough vs Everton

Southampton vs Liverpool

Stoke City vs Sheffield Wednesday

Manchester City vs Hull City.

(Baca: Klopp Siap Orbitkan Tiga Pemain Muda Liverpool Ini)



SOCCERWAY | BBC | NURDIN