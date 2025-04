TEMPO.CO, Jakarta - Aktivitas gelandang Manchester United Paul Pogba yang melakukan umrah di Tanah Suci banyak mengundang perhatian netizen. Unggahan foto diri Pogba di Instagram, dengan mengenakan pakaian ihram dengan latar belakang Ka'bah saat umroh, sudah mengundang 1,6 juta "like".



Di bawah foto diri yang menoleh ke arah Ka'bah di Mekah, Pogba menuliskan pesan pada akun Instagramnya, "Hal paling indah yang saya saksikan selama hidup saya."



Segera setelah komentar ini, jutaan netizen mengklik "like" untuk menunjukkan keturutsukacitaan mereka kepada aktivitas yang dilakukan pemain termahal Liga Inggris itu.



Beberapa netizen mengomentari postingan Pogba itu dengan nada kagum dan memuji sang superstar dari Italia itu.



"Macha allah..", tulis seseorang berakun dalhassane568. Sedangkan akun aisha__belieber menulis pesan, "I want to go there (saya ingin pergi ke sana)."



Akun birhatshetunesi menulis "God bless you (Tuhan memberkati Anda)."



Lain halnya dengan akun gentamuhamads yang tampaknya orang Indonesia. Akun ini memposting pesan, "massaallah respect untuk paul pogba selamat bang."















Unggahan Paul Pogba lain, berupa video saat dia berada di tanah suci, juga mendapat banyak perhatian. Video itu sudah ditonton oleh lebih dari 3,8 juta dan dikomentarai 39 ribu kali.



ANTARA