Usai Laga Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris, Bruno Fernandes Ucapkan Salam Perpisahan ke Kevin De Bruyne

TEMPO.CO, Jakarta - Gelandang Manchester City, Kevin de Bruyne, bermain penuh 90 menit saat timnya bermain imbang 0-0 melawan tuan rumah Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-31 di Stadion Old Trafford, Minggu, 6 April 2025. Itu menjadi pertandingan derby Manchester terakhir baginya sebelum meninggalkan The Citizens.



Pesepak bola asal Belgia berusia 33 tahun ini telah mengumumkan akan meninggalkan Etihad pada akhir musim nanti, setelah satu dekade terakhir membela klub Liga Inggris tersebut. De Bruyne diboyong ke Etihad dari klub Jerman, VFL Wolfsburg pada bursa transfer musim panas 2015. Bersama The Citizens dia menjadi pemain yang bersinar.