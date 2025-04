Valencia Terpuruk, Kian Dekati Zona Degradasi

TEMPO.CO, Jakarta - Valencia kembali ke jalur kekalahan setelah sempat memenangi dua laga Divisi Primer La Liga Spanyol. Dalam pertandingan penutup pekan ke-20 di markas Las Palmas, Stadion Gran Canaria, pada Selasa pagi WIB (31/1/2017), Valencia takluk dengan skor 1-3.

Sempat unggul 1-0 pada menit 21 lewat gol Santi Mina yang menyambar umpan silang mendatar Jose Gaya, saat turun minum skor 1-1 lantaran tuan rumah mampu melesakkan gol balasan pada menit 42 melalui ujung tombak Jonatha Viera dengan tendangan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut kanan atas gawang tim tamu.

Memasuki babak kedua, Valencia kehilangan kekuatan terutama di lini depan setelah pemain pinjaman dari FC Barcelona, Munir El Haddadi Mohammed, menerima dua kartu kuning hanya dalam rentang waktu 3 menit.

Munir menerima kartu kuning pertamanya dari wasit Santiago Jaime pada menit 48 dan 3 menit kemudian menerima kartu kuning kedua sehingga harus meninggalkan lapangan permainan.

Unggul jumlah pemain dan praktis berkurangnya ancaman dari lini depan Valencia benar-benar dimanfaatkan Las Palmas untuk menggasak pertahanan tim tamu.

Alhasil, hanya berselang 6 menit setelah Munir keluar, bek tengah Timnas Uruguay U-23 Mauricio Lemos mencetak gol kedua tuan rumah melalui eksekusi tendangan bebas dari jarak sekitar 25 meter.

Bukan hanya itu, hanya 4 menit berikutnya giliran gelandang senior Timnas Ghana Kevin-Prince Boateng mencatatkan nama di papan skor untuk mengubah kedudukan menjadi 3-1 yang bertahan hingga akhir pertandingan.

Kekalahan ini membuat Valencia, yang ditukangi mantan bek tengah Timnas Spanyol Salvador González Marco alias Voro makin dekat dengan zona degradasi, kini menghuni posisi ke-15 dengan nilai 19 atau hanya 6 poin di atas Sporting Gijon di peringkat ke-18 yang merupakan slot teratas zona degradasi.

Ini merupakan kenyataan pahit bagi skuat berjuluk Los Che, juara enam kali La Liga, terakhir pada musim 2013-2014, yang sebenarnya dianggap merupakan kekuatan lapis kedua di La Liga setelah Real Madrid, FC Barcelona, dan Atletico Madrid, serta setara dengan Sevilla, Villarreal, Celta Vigo, Real Sociedad, ataupun Athletic Bilbao.

Padahal sebenarnya Valencia sempat memperlihatkan sinyal kebangkitan dengan menenangi dua laga sebelumnya di La Liga yakni dengan skor 2-1 saat menjamu Espanyol dan 2-0 saat bertamu ke markas Villarreal.

Sementara itu, Las Palmas, asuhan pelatih Quique Setien Solar, mantan gelandang Timnas Spanyol, saat ini bercokol di peringkat ke-11 dengan koleksi 28 angka.

Berikut hasil lengkap pertandingan pekan ke-20 La Liga: Osasuna 2 vs Malaga 2; Villarreal 2 vs Granada 0; Deportivo Alaves 0 vs Atletico Madrid 0; Eibar 3 vs Deportivo La Coruna 1; Leganes 0 vs Celta Vigo 2; Real Betis 1 vs Barcelona 1; Espanyol 3 vs Sevilla 1; Athletic Bilbao 2 vs Sporting Gijon 1; Real Madrid 3 vs Real Sociedad 0; Las Palmas 3 vs Valencia 1.



BISNIS.COM