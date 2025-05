Van Gaal Akui Nilai Transfer Anthony Martial Konyol

TEMPO.CO, Manchester - Manajer Manchester United, Louis Van Gaal, mengakui bahwa harga yang dibayar untuk membeli Anthony Martial dari AS Monaco memang tidak masuk akal. Tapi, dia menambahkan, begitulah kondisi dunia sepak bola saat ini.



Martial dibeli dari AS Monaco, Agustus lalu, dengan harga 36 juta pound sterling—setara dengan Rp 784 miliar. Ini menjadi nilai termahal untuk seorang pemain berusia di bawah 20 tahun. Saat itu, usia Martial masih 19 tahun. Bagaimanapun, Van Gaal mengatakan itu adalah investasi masa depan Manchester United.



"Saya membeli Martial bukan buat saya, tapi untuk manajer berikutnya," kata Van Gaal sebagaimana dikutip The Times. "Memang itu harga yang konyol. Tapi, inilah dunia gila yang kita tinggali."



Ini bukan kali pertama Manchester United membeli pemain berusia di bawah 20 tahun dengan harga mahal. Tahun lalu, United membeli Luke Shaw, yang saat itu berusia 18 tahun. Mereka membelinya dengan harga 33 juta pound sterling, atau Rp 727 miliar.



Wayne Rooney, yang saat ini menjadi kapten United, pun masih muda ketika dia dibeli dari Everton pada 2004 dengan harga fantastis, 30 juta pound sterling. Saat itu, Rooney berusia 18 tahun.



Selain Rooney, pemain muda lain yang juga pernah dibeli dengan harga mahal adalah Anderson. Dia dibeli dari FC Porto pada 2007 dengan harga 25 juta pound sterling (Rp 550 juta), pada saat pemain itu masih berusia 19 tahun.



ESPN | MIRROR | GADI MAKITAN