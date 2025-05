Van Gaal Pesimistis Manchester United Bisa Juara, Kenapa?

TEMPO.CO, Manchester - Baru empat kali bertanding, Manajer Manchester United Louis van Gaal sudah pesimistis timnya bisa menjuarai Liga Primer Inggris musim ini. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan dengan fan di Old Trafford, Rabu malam waktu setempat, 9 September 2015.



Sebagaimana dilaporkan The Independent, Van Gaal menyatakan targetnya buat United musim ini adalah finis pada posisi kedua atau ketiga.



Sebenarnya, hal ini sudah pernah dinyatakan manajer asal Belanda ini Maret lalu, sebagaimana dilansir Sky Sports. "Kami bersaing ketat dengan banyak klub. Kami bisa menjadi tim yang ada pada posisi kedua atau ketiga. Itu bukan perbedaan besar," katanya.



Manchester United sementara ini berada pada posisi kelima klasemen Liga Primer Inggris dengan perolehan tujuh poin. Mereka berada di atas Arsenal, tapi di bawah Swansea City, Leicester City, dan Crystal Palace. Sedangkan rival sekota United, Manchester City, berada di puncak klasemen dengan 12 poin.



Van Gaal juga menyatakan United harus tetap mendapatkan tempat pada Liga Champions. Musim ini, mereka bisa berlaga dalam kompetisi bergengsi antarklub Eropa itu karena lolos babak kualifikasi playoff. Jika mereka bisa finis pada posisi kedua, pada musim depan tim ini tidak perlu ikut babak playoff. Mereka bisa lolos secara otomatis.



Manajer yang pernah menangani Barcelona ini pun percaya timnya bisa memenuhi target yang ia tetapkan. Penampilan mereka sejauh ini adalah alasannya.



"Kami memiliki kepercayaan diri untuk mencapai tujuan yang telah kami tetapkan pada permulaan musim ini," Van Gaal menambahkan. "Dari apa yang saya lihat pada sesi-sesi latihan, kami telah mengalami kemajuan. Tapi ada perbedaan besar antara sesi-sesi latihan dan pertandingan-pertandingan."



THE INDEPENDENT | SKY SPORTS | GADI MAKITAN