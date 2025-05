Van Gaal Puas dengan Debut Anthony Martial

TEMPO.CO, Manchester - Manajer Manchester United Louis van Gaal puas dengan penampilan pemain barunya, Anthony Martial. Pemain yang dibeli dari AS Monaco itu mencetak satu gol dalam penampilan perdananya bersama MU. Dia turut membawa tim asuhan Louis Van Gaal itu menang 3-1 atas Liverpool dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Sabtu tengah malam, 12 September 2015.



“Dia membuat gol yang menakjubkan,” kata Van Gaal saat diwawancarai seusai pertandingan. “Jadi membelinya bukan keputusan buruk.”



Anthony Martial dibeli MU dari AS Monaco dengan harga 36 pound sterling atau sekitar Rp 791 juta. Dengan nilai itu, dia pun menjadi pemain remaja termahal.



Martial mencetak gol ketiga bagi MU pada menit ke-87. Dia menyambut bola dari kiri kotak penalti, melewati Martin Skrtel, dan melepaskan tendangan ke sudut kanan bawah gawang Simon Mignolet. Dalam tayangan langsung Bein Sports 3, Van Gaal bersorak setelah melihat Martial mencetak gol.



"Saat membuat gol seperti Anthony, Anda tidak bisa berharap lebih,” ujar Van Gaal. “Banyak pemain membuat debut-nya bersama saya dan mencetak gol. Ini pertanda bagus. Saya melihat, secara fisik, dia bisa bermain di Liga Primer Inggris."



Dalam pertandingan melawan Liverpool itu, semua gol terjadi setelah turun minum. Gol pertama MU dicetak Daley Blind pada menit ke-49. Dan gol kedua MU dicetak Ander Herrera pada menit ke-70 melalui titik penalti. Liverpool sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol tendangan salto Christian Benteke pada menit ke-84. Namun harapan tim asuhan Brendan Rodgers itu untuk membawa hasil baik dari Old Trafford pupus setelah Martial mencetak gol ketiga.



BBC | GADI MAKITAN