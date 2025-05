TEMPO.CO, Jakarta - Robin van Persie dipastikan absen saat Manchester United menjamu Sunderland di Old Trafford, Sabtu, 28 Februari 2015. MU tinggal menyisakan Falcao sebagai penyerang jika Wayne Rooney dipasang lagi sebagai gelandang serang. Pilihan terakhir Louis van Gaal untuk mencari tandem Falcao adalah penyerang muda MU, James Wilson.



Van Persie bakal absen panjang setelah pergelangan kakinya terkilir saat MU menghadapi Swansea City pekan lalu. Van Gaal mengatakan cedera yang dialami van Persie tak terlalu berat. Namun, dia memperkirakan van Persie bisa menjalani masa penyembuhan yang cukup panjang. "Dia punya masalah di pergelangan kaki. Tak terlalu parah tapi cedera pergelangan kaki biasanya butuh waktu lama untuk sembuh, tak cuma satu-dua minggu. Kami akan menunggu dan memeriksanya," kata van Gaal.



Jika van Persie absen selama dua minggu, dia akan melewatkan pertandingan-pertandingan penting. Dia tak akan tampil melawan Newcastle United pada 4 Maret. Van Persie juga akan melewatkan laga melawan bekas timnya sekaligus rival MU, Arsenal, di perempat final Piala FA, 9 Maret. Van Persie bahkan diragukan bisa tampil saat MU menghadapi Tottenham Hotspur di Old Trafford, 15 Maret nanti.



Lemahnya lini depan MU bisa jadi masalah besar saat MU menjamu tim peringkat 16, Sunderland, Sabtu, 28 Februari 2015. MU punya pengalaman tak bagus menghadapi tim-tim medioker. Sebelumnya, MU ditahan imbang 1-1 oleh West Ham. Pada 21 Februari. MU dikalahkan Swansea City dengan skor 2-1.



Dalam enam laga terakhir menghadapi Sunderland, MU cuma meraih dua kemenangan, sekali seri dan sudah tiga kali kalah. Terakhir kali bertemu, 24 Agustus tahun lalu, MU ditahan imbang Sunderland 1-1.



Wilson adalah pemain yang cocok mengisi posisi van Persie. Nama Wilson pertama kali masuk tim utama MU pada Agustus tahun lalu. Wilson adalah jebolan akademi sepak bola MU. Para pencari bakat MU sudah memantau Wilson dari usia tujuh tahun.



Wilson mencetak gol pertamanya musim ini pada 17 Januari 2015 ketika MU menang 2-0 atas Queens Park Rangers. Penyerang 19 tahun itu mencetak gol keduanya saat MU mengalahkan Cambridge United di babak keempat Piala FA, 3 Februari lalu.



Van Gaal punya opsi lain dengan memasang Michael Carrick yang sudah sembuh dari cedera. Dia sudah tak bermain sejak MU ditahan imbang Cambridge 0-0 Januari lalu. Kini Carrick sudah ikut latihan gabungan bersama tim. "Dia berpengalaman dan bisa bermain dalam popsisi penting," kata Van Gaal. "Tapi dia butuh penyesuaian karena baru sekali ikut latihan bersama."



ESPN | THE GUARDIAN | GABRIEL WAHYU TITIYOGA