Victor Lindelof Absen Bela Manchester United, Apa Kata Mourinho?

TEMPO.CO, Jakarta - Jose Mourinho tidak memasang bek anyar yang ditransfer dari Benfica, Victor Lindelof, saat Manchester United menggilas West Ham 4-0 di Old Trafford pada Minggu, 13 Oktober 2017. Mourinho beralasan bahwa bek timnas Swedia itu belum siap main.



Saat mengalahkan West Ham, Mourinho lebih mempercayakan pertahanan pada tiga pilar: Phil Jones, Eric Bailly, dan Nemanja Matic. Nama terakhir ini bahkan dianugerahi sebagai Man of The Match dalam laga malam itu.



Padahal Lindelof dipasang sebagai starter, saat MU ditumbangkan Real Madrid 1-2 dalam laga Piala Super UEFA pada pekan lalu.



"Lindelof belum siap untuk bermain di Liga Primer. Dan memang dia terlalu dini saat dipasang melawan Real Madrid. Ketika itu memang kami tidak punya pilihan, karena Jones dan Bailly tidak bisa tampil karena hukuman akumulasi kartu kuning," ujar Mourinho.



Menurut pelatih asal Portugal tersebut, Lindelof masih perlu beradaptasi dengan teknik dan iklim bermain sepak bola di Liga Inggris.



"Saya harus mengakomodasi banyak pemain yang datang dari berbagai liga di Eropa. Bukan perkara mudah untuk menyesuaikan gaya permainan mereka dengan sepak bola Inggris," kata Mourinho lagi.



Meskipun Jose Mourinho menyebut Lindelof adalah pemain yang fantastis dan akan sangat berguna bagi Manchester United, namun dia tidak ingin terburu-buru memasangnya hingga saat yang dianggap tepat.



ESPNFC | DON