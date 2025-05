TEMPO.CO, Jakarta - Leicester City belum memastikan juara Liga Primer Inggris, tapi para wife and girlfriends (WAGs)—sebutan untuk istri atau pacar pemain sepak bola—sudah menyiapkan pesta perayaan.



"Butuh beberapa waktu untuk membiasakan diri untuk menjadi pendamping pemain top, tapi mereka kini sudah bersikap selayaknya WAGs," demikian ditulis The Sun, Senin, 25 April 2016.



Para WAGs tersebut dikabarkan sering berkumpul dan menamakan grup mereka Foxy Foxes. Nama ini diambil dari The Foxes, julukan Leicester City.



Para WAGs tersebut, di antaranya Becky Nicholson (pasangan Jamie Vardy), Janet Johal (istri Riyad Mahrez), Chloe Lea Fulford (tunangan Marc Albrighton), dan Stine Gyldenbrand (istri Kasper Schmeichel).



"Mereka telah membeli beberapa pakaian untuk digunakan saat pesta," ditulis The Sun lagi. "Mereka tahu semua mata kini akan menatap mereka."



Leicester City saat ini memang menguasai puncak klasemen Liga Primer Inggris. Namun mereka masih memiliki tiga laga sisa dan masih membutuhkan tambahan lima poin untuk menyegel gelar Liga Primer.



THE SUN | DWI AGUSTIAR