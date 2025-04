TEMPO.CO, Jakarta - Wayne Rooney akan segera memutuskan kelanjutan kiprahnya di Manchester United pada pekan ini. Rooney disebut sangat berpeluang kembali ke klub masa kecilnya, Everton.



Media Inggris, The Sun, mengabarkan nama Rooney telah ditarik dari daftar skuad Manchester United yang akan terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani pemusatan latihan dan sejumlah uji coba pramusim.



Sumber mereka di internal Everton dan Manchester United mengkonfirmasi kedua klub telah sepakat mengenai transfer itu. Kubu Setan Merah kabarnya rela melepas Rooney dengan status bebas transfer.



Meskipun demikian, Everton tetap harus merogoh kocek dalam-dalam untuk menggaji penyerang berusia 31 tahun itu. Wayne Rooney meminta gajinya sebesar 250 ribu pound sterling atau sekitar Rp 4,3 miliar per pekan yang dia terima di Manchester United tak dipotong. Everton pun telah menyanggupi persyaratan si pemain.



Jika transfer ini terwujud, Everton akan mendapatkan rekrutan keenamnya pada bursa transfer musim panas ini. Mereka sebelumnya mendapatkan sejumlah pemain, seperti penyerang Sandro Ramires dari Malaga dan bek Michael Keane dari Burnley.



Selain dari Everton, Rooney sebenarnya mendapat tawaran menggiurkan dari sejumlah klub di Liga Cina. Namun dia memutuskan tak menerima tawaran itu setelah membicarakannya dengan sang istri, Coleen, saat liburan beberapa waktu lalu.



Dengan begitu, Wayne Rooney juga akan mengakhiri 13 tahun masa baktinya di Manchester United. Dia merupakan pencetak gol terbanyak United sepanjang masa dengan torehan 253 gol.



