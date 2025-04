Wenger Disebut Akan ke Barcelona, Arsenal Cemas

TEMPO.CO, Jakarta - Petinggi Arsenal disebut mulai terusik dengan pemberitaan yang mengaitkan manajer mereka, Arsene Wenger, sebagai calon pengganti Luis Enrique di Barcelona pada musim mendatang. Mereka mulai mendesak Wenger untuk segera membulatkan pilihannya apakah akan bertahan di Arsenal atau tidak.



Laman The Sun menyebutkan bahwa para petinggi Arsenal khawatir Wenger segera didekati Barcelona yang sudah dipastikan akan kehilangan Luis Enrique pada musim depan. Kekhawatiran mereka cukup beralasan karena kontrak Wenger juga akan berakhir pada akhir musim ini.



Meskipun tak menyebutkan sumber informasinya, The Sun menuliskan bahwa Arsenal mulai memberikan ultimatum kepada Wenger. Pria asal Prancis itu diberi waktu hingga akhir Maret ini untuk menandatangani kontrak barunya.



Posisi Wenger di Arsenal memang masih belum jelas. Suporter Arsenal terus menyerukan agar dia didepak dari Emirates Stadium. Alasannya tentu saja puasa gelar juara Liga Primer Inggris sejak satu dekade terakhir.



Wenger sendiri sebenarnya sudah menyatakan ketidaktertarikannya menangani Barcelona. Dia merasa telah membuktikan loyalitasnya kepada Arsenal selama 20 tahun terakhir. Dia pun menyatakan akan lebih memilih Arsenal ketimbang Barcelona.



"Saya telah berada di sini selama 20 tahun dan saya memiliki banyak kesempatan untuk pergi sepanjang masa itu. Saya tak perlu lagi meyakinkan orang, pilihan saya akan selalu Arsenal," ujarnya.



"Saya tak mencari pekerjaan di klub lain atau pekerjaan orang lain," katanya melanjutkan.



Wenger memang digadang-gadang sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Luis Enrique pada musim depan. Dia dianggap cocok karena memiliki filosofi yang mirip dengan Barcelona. Di Liga Inggris, Wenger kerap dicap sebagai pelatih yang lebih mementingkan permainan menyerang nan indah dengan aliran bola dari kaki ke kaki.



Selain itu, Wenger terkenal karena kepiawaiannya memoles talenta muda. Hal itu sangat cocok dengan Barcelona karena mereka merupakan klub yang memiliki salah satu akademi sepak bola terbaik di dunia. Bahkan, sejumlah bintang muda polesan Wenger merupakan mantan jebolan akademi La Masia, seperti Cesc Fabregas dan Hector Bellerin.



