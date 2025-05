TEMPO.CO, Jakarta - West Ham United menyatakan siap mengeluarkan hukuman larangan datang ke stadion seumur hidup bagi para suporter yang terbukti melakukan tindakan rasisme. Reaksi cepat West Ham muncul setelah grup antidiskriminasi Kick It Out melapor kepada polisi tentang aksi sejumlah suporter West Ham yang menyanyikan lagu ejekan anti-Semit kepada pendukung Tottenham Hotspur, Ahad lalu.



Video para suporter West Ham yang menyanyikan lagu anti-Semit itu direkam oleh seorang penumpang di kereta. Rekaman itu kemudian diunggah ke Twitter dan menyebar. Insiden rasisme ini kembali menohok Liga Primer setelah sebelumnya para suporter Chelsea terekam mengusir dan menghina pria berkulit hitam di stasiun kereta bawah tanah di Paris.



West Ham meminta suporternya yang mengetahui informasi tentang para pelaku rasisme itu menghubungi manajemen klub. "Kami mengirim e-mail kepada setiap suporter yang membeli tiket kemarin dan mengingatkan bahwa mereka juga bertindak sebagai perwakilan West Ham," demikian pernyataan klub seperti ditulis The Telegraph, 23 Februari 2015.



West Ham bakal menghukum para suporter yang ketahuan bertindak rasis. "Jika ada yang terbukti melakukannya, klub akan mengambil kebijakan sederhana: mereka akan menghadapi hukuman terberat, termasuk kemungkinan dilarang datang seumur hidup ke Boleyn Ground. Jika ada yang memiliki informasi, kami harap mereka melapor ke klub, Kick It Out, atau polisi."



Kubu Tottenham menyatakan nyanyian anti-Semit dari suporter West Ham itu adalah tindakan yang menjijikkan. Tottenham menuntut para pelaku rasial itu ditindak tegas. "Anti-Semit dalam berbagai bentuk adalah hal yang tidak bisa diterima. kami berharap para pelaku yang bertanggung jawab atas aksi itu bisa segera diidentifikasi dan dihukum," kata juru bicara Tottenham.



Salah satu pemilik West Ham, David Gold, kecewa dengan insiden rasisme itu. "Ini sesuatu yang menyedihkan. Mereka yang melakukan itu seharusnya paham bahwa dampaknya sungguh menyakitkan," kata Gold, yang adalah keturunan Yahudi. "Ini bukan masalah kata-katanya, tapi dampaknya seperti pisau yang menusuk hati. Ini seperti kejadian anti-Semit yang kualami saat masih kecil," ujarnya.



West Ham pernah mencabut tiket musiman dua suporter pada 2012. Dua suporter itu terbukti melakukan tindakan rasis dalam pertandingan di markas Spurs, White Hart Lane.



THE GUARDIAN | THE TELEGRAPH | GABRIEL WAHYU TITIYOGA