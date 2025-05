West Ham Berambisi Putus Rekor Tak Terkalahkan City

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih West Ham Slaven Bilic segera mengirim warta ancaman kepada setiap lawan yang bakal dihadapi jelang laga pekan keenam Premier League. Tim berjuluk The Hammers itu bakal menantang Manchester City dalam laga yang digelar di Etihad Stadium pada Sabtu (19/9).



Bilic yakin bahwa tim asuhannya mampu memberi perlawanan sengit ketika melawan The Citizens, sebagaimana dikutip dari laman The Daily and Sunday Express.



Dan Bilic sepenuhnya yakin tim asuhannya mampu menghentikan capaian tim asuhan pelatih Manuel Pellegrini yang belum terkalahkan sampai pekan kelima.



Ia mengatakan, "Bakal ada kejutan dalam pertandingan nanti, karena Manchester City telah menyarangkan sepuluh gol selama musim berjalan. Mereka bahkan belum pernah kebobolan satu gol dan tampil dengan performa terbaik di awal musim."



"Mereka mampu menciptakan jarak yang hanya dapat disamakan setelah melakoni lima laga. Di satu pihak, bakal ada kejutan, yang telah kami lakukan dalam dua pertandingan sebelumnya melawan (Arsenal dan Liverpool."



"Kami harus merebut kesempatan ini. Kalau ingin jujur, mereka tim favorit. Tentu saja kami berharap mampu memberi perlawanan yang sengit ketika melawan mereka. Kami harus memanfaatkan kesempatan yang baik ini," kata Bilic.



ANTARA