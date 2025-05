TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United menelan kekalahan dalam laga kontra West Ham di Boleyn Ground, London, dengan skor 2-3, Rabu dinihari, 11 Mei 2016. Dengan kekalahan itu, Setan Merah gagal menyalip rekan sekotanya, Manchester City, dalam perburuan posisi keempat dalam klasemen sementara liga Inggris.



West Ham aktif menyerang sejak pluit babak pertama dibunyikan. Hal itu dibuktikan lewat gol pertama dari sepakan kaki kanan Diafra Sakho. Pemain itu membobol gawang De Gea dengan meneruskan umpan silang Lanzini.



Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, West Ham masih menguasai jalannya pertandingan.



Tak mau tertinggal lebih jauh, MU mencoba keluar tekanan The Hammers. Hasilnya, pada menit ke-51, Anthony Martial menyamakan kedudukan lewat gol yang diciptakannya hasil umpan silang Juan Mata.



Dua menit kemudian, West Ham berpeluang kembali memimpin, tapi kiper De Gea masih mampu menyelamatkan gawangnya dari sepakan Payet. Serangan balik pemain Setan Merah pada menit ke-72 justru malah membuat West Ham kembali kebobolan.



Martial mencetak gol dari sudut sempit setelah memaksimalkan umpan terobosan Marcus Rashford. MU unggul 2-1.



Namun keunggulan itu tidak bertahan lama, karena Michail Antonio menyamakan kedudukan lewat sundulan kerasnya ke gawang De Gea. Supporter The Hammers kembali bersorak saat Reid membawa keunggulan kembali ke pihak West Ham lewat tandukannya. Kedudukan 3-2 untuk West Ham.



Seusai gol ketiga West Ham, kedua pelatih mengubah strategi. Slaven Bilic, pelatih The Hammers, cenderung menguatkan lini pertahanan timnya. Obiang serta Tomkins masuk menggantikan Lanzini dan Sakho pada menit ke-81.



Sebaliknya, Louis van Gaal justru menurunkan dua penyerangnya, yakni Adnan Januzaj serta Jesse Lingard, menggantikan Valencia dan Herrera.



Namun strategi Van Gaal gagal menambah skor untuk MU. Keunggulan West Ham bertahan hingga pluit panjang tanda babak kedua berakhir dibunyikan.



Sebelumnya, pertandingan ini sempat tertunda selama 45 menit karena bus tim United diserang para penggemar West Ham di Upton Park. Akibat insiden itu, kaca bus pecah.



Susunan pemain

West Ham: Darren Randolph; Michail Antonio, WInston Reid, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell; Dimitri Payet, Mark Noble, Cheikhou Kouyate, Manuel Lanzini; Diafra Sakho, Andy Carroll.

Manchester United: David De Gea; Antonio Valencia, Chris Smalling, Daley Blind, Marcos Rojo; Ander Herrera, Morgan Schneiderlin; Juan Mata, Wayne Rooney, Anthony Martial; Marcus Rashford.



INGE KLARA SAFITRI