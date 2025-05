West Ham Vs Liverpool, Perkiraan Pemain & Fakta Penting Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool akan berlaga di kandang West Ham United, Boleyn Ground, dalam laga ulangan babak keempat Piala FA, Rabu dinihari nanti. Keduanya harus kembali bertanding setelah dalam laga sebelumnya, 30 Januari lalu di Anfield, mereka bermain tanpa gol.



Berikut sejumlah data dan fakta terkait pertandingan ini:



Prakiraan susunan pemain:



West Ham (4-2-3-1): Adrian, Cresswell, Reid, Collins, Tomkins, Song, Noble, Moses, Payet, Antonio, Valencia

Pemain cadangan: Randolph, Obiang, O'Brien, Oxford, Byram, Emineke, Carroll



Liverpool (4-3-3): Mignolet, Clyne, Lovren, Sakho, Moreno, Henderson, Can, Allen, Milner, Firmino, Lallana

Pemain cadangan: Ward, Flanagan, Toure, Leiva, Ibe, Sturridge, Benteke



Data dan fakta:

- West Ham belum pernah menang melawan Liverpool dalam tujuh laga Piala FA (tiga kali imbang, empat kali kalah). Pertemuan kedua tim berakhir imbang 0-0 di Anfield pada final 2006, ketika itu the Reds menang adu penalti setelah kedua tim imbang 3-3.

- The Hammers meraih tiga kali menang dari lima pertemuan melawan Liverpool, mencakup dua kemenangan di ajang liga pada musim ini, menang 3-0 di Anfield pada Agustus dan menang 2-0 di kandang pada Januari.

- West Ham hanya sekali kalah dari 10 laga terakhir di ajang Piala FA yang digelar di kandang (lima kali menang, empat kali imbang).

- The Reds tidak terkalahkan dalam lima laga tandang di laga Piala FA (empat kali menang dan sekali imbang).



Hasil dalam lima laga terakhir:



- West Ham United:

6/2/16 Southampton 1 - 0 West Ham United

2/2/16 West Ham United 2 - 0 Aston Villa

30/1/16 Liverpool 0 - 0 West Ham United

23/1/16 West Ham United 2 - 2 Manchester City

16/1/16 Newcastle United 2 - 1 West Ham United



- Liverpool:

6/2/16 Liverpool 2 - 2 Sunderland

2/2/16 Leicester City 2 - 0 Liverpool

30/1/16 Liverpool 0 - 0 West Ham United

26/1/16 Liverpool 0 - 1 Stoke City

23/1/16 Norwich City 4 - 5 Liverpool





Head To Head:

30/1/16 Liverpool 0 - 0 West Ham United

2/1/16 West Ham United 2 - 0 Liverpool

29/8/15 Liverpool 0 - 3 West Ham United

31/1/15 Liverpool 2 - 0 West Ham United

20/9/14 West Ham United 3 - 1 Liverpool



ANTARA