Wilson Disebut-Sebut Tengah Jadi Buruan Puluhan Klub

TEMPO.CO, Jakarta -Pemain muda Manchester United (MU) James Wilson disebut-sebut telah diincar 20 klub. Klaim ini diutarakan oleh kubu Iblis Merah mengenai minat puluhan klub tersebut untuk merekrut striker itu.



Wilson tengah dibidik Derby County dalam musim mendatang, sebagaimana dikutip dari laman Daily Star. Wilson tampil mewakili timnas Inggris U-19 dan U-16. Ia mengenakan kostum bernomor punggung 49.



Pemain yang berusia 19 tahun itu berpeluang meninggalkan Old Trafford dengan status pinjaman menyusul kedatangan Anthony Martial memperkuat lini serang MU. Pemain yang disebut terakhir itu telah dikontrak United dari AS Monaco dengan banderol 36 juta pound.



Wilson sendiri hanya turun bermain selama 17 menit membela United sejak Februari, meski ia masih berpeluang memperkuat tim utama di Old Trafford.



Kalau memang Wilson hengkang dengan status pinjaman maka United memiliki tiga penyerang masing-masing Martial, Memphis Depay dan Wayne Rooney.



United di bawah asuhan pelatih Louis van Gaal melepas Javier Hernandez bergabung ke Bayer Leverkusen dan melego Adnan Januzaj ke Borussia Dortmund.



ANTARA