TEMPO.CO, Jakarta - Ario Sugantoro, produser "The Raid" dan "Merantau", kembali mengerjakan proyek film. Garapannya kali ini diberi judul "Cukup Gue".



Ario mengatakan film barunya mengangkat genre yang tidak jauh berbeda dengan "The Raid" dan "Merantau". "Tetap action," katanya dalam konferensi pers di Base Camp Slank, Jakarta, Sabtu, 22 Oktober 2016.



Namun film ini dikemas dalam bentuk yang tidak biasa. Alasannya, proyek tersebut omnibus atau menyajikan tiga kisah berbeda dalam satu film. Setiap kisah diarahkan oleh sutradara berbeda.



Ario mengatakan ketiga sutradara yang terlibat ialah Agyi Shahriar, Dwi Sasono, dan dirinya sendiri. Ario akan mengarahkan cerita tentang pemuda yang terpaksa menjadi kurir narkoba untuk mengobati ibunya yang sakit-sakitan.



Agyi Shahriar akan menyutradarai kisah janda kembang desa yang terpaksa menjadi martir untuk melunasi utang orang tuanya kepada mucikari. Sementara Dwi Sasono mengarahkan kisah eksekutif muda sukses yang sebenarnya seorang bos gangster narkoba dan gemar menyiksa kekasihnya.



Meski ada tiga cerita dalam satu film, Ario mengatakan omnibus tetap memiliki benang merah. "Benang merahnya berkaitan dengan narkoba," kata Ario.



Pemilihan tema narkoba berkaitan dengan kerja sama Ario dengan Yayasan Sahabat Rekan Sebaya (SRS) dalam pembuatan film omnibus tersebut. SRS merupakan komunitas gabungan para pecandu narkoba pasca rehabilitasi di berbagai wilayah Indonesia yang berfokus kepada fasilitas kegiatan after care program.



SRS pernah memproduksi film berjudul Cukup Gue pada 2008 yang bercerita tentang penggunaan narkoba. Aisyah Dahlan, pendiri SRS, mengatakan kerja sama dengan Ario bertujuan untuk kembali mengkampanyekan anti narkoba. "Kami berharap penonton bisa menikmati film namun tetap mengingat pesannya setelah menontonnya," kata Aisyah.



Selain bekerja sama dengan yayasan SRS, Ario juga menggandeng grup musik Slank. Bentuk kerja samanya berupa penggunaan lagu-lagu Slank yang menyesuaikan naskah. "Slank membebaskan kami untuk menggunakan semua lagu mereka," katanya.



Ario mengatakan ada tiga lagu Slank yang pasti digunakan dalam "Cukup Gue". Lagu Gemerlap Kota akan muncul dalam kisah besutan Ario. Sementara Agyi Shahriar akan menggunakan lagu Orkes Sakit Hati dan Dwi Sasono menggunakan lagu Kampungan.



Pengerjaan film "Cukup Gue" hingga saat ini masih berlangsung. Ario mengatakan kisah arahan Dwi Sasono baru selesai dua hari lalu dan saat ini sedang disunting. Sementara kisah lainnya masih dalam proses pengambilan gambar. "Shooting ditargetkan sampai November dan diharapkan rilis di bioskop pada pertengahan Desember," kata Ario.



Selain di bioskop, Ario mengatakan filmnya akan didistribusikan di 25 kota lain yang tidak memiliki bioskop. "Kami akan roadshow," kata dia. Dengan begitu, harapannya akan membuka jalur alternatif eksibisi film.



VINDRY FLORENTIN