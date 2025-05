TEMPO.CO, Jakarta - Film Filipina yang disutradarai Jun Robles Lana "Die Beautiful" berhasil meraih Audience Award pada Festival Film Internasional Tokyo (TIFF) ke-29.



Audience Award diberikan untuk film paling populer di seksi kompetisi yang didasarkan pada penilaian penonton, demikian seperti diumumkan penyelenggara melalui laman TIFF, Kamis 3 November 2016.



Jun Robles Lana pun tersenyum lebar saat ia menerima trofi penghargaan itu.



"Terpilih menjadi film yang masuk seksi kompetisi, itu saja adalah kejutan besar bagi kami. Terima kasih banyak," katanya didampingi oleh sang produser Perci Intalan.



"Dengan menerima penghargaan ini telah meyakinkan saya bahwa film memperkuat ikatan yang melebihi bahasa dan rumpun bangsa," ujarnya.



"Die Beautiful" yang dibintangi Paolo Ballosteros, bersaing dengan 15 judul film lainnya di seksi kompetisi untuk memenangi penghargaan tertinggi TIFF, Tokyo Grand Prix.



Ke-15 film tersebut yakni 7 Minutes (sutradara Michele Placido), After You're Gone (Anna Matison), Being Born (Mohsen Abdolvahab), Big Big World (Reha Erdem), The Bloom of Yesterday (Chris Kraus), The Fixer (Adrian Sitaru), dan Japanese Girls Never Dies (Daigo Matsui).



Kemudian, Mr. No Problem (Mei Feng), Paris Prestige (Hame Ekoue), Quit Staring My Plate (Hana Jusic), Sami Blood (Amanda Kernell), Shed Skin Papa (Roy Szeto), The Silence of the Sky (Marco Dutra), Snow Woman (Kiki Sugino), dan Tramps (Adam Leon).



ANTARA