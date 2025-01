EXO Bakal Luncurkan Album Musim Dingin

Sebelumnya, sejumlah pencapaian telah EXO raih di 2017 ini antara lain penjualan album keempat, "The War" yang mencapai 1,59 juta keping.

Selain itu, EXO juga meraih kemenangan pada ajang penghargaan musik Mnet untuk kategori Album of the Year untuk "The War", demikian seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.