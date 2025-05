"Fantastic Beasts 2" berlatar Paris

TEMPO.CO, Jakarta - Bagian pertama film "Fantastic Beasts and Where to Find Them" akan segera diluncurkan bulan ini, berisi petualangan Newt Scamander di New York pada tahun 1920an.



Ternyata New York tidak akan menjadi satu-satunya latar pada lima cerita yang direncanakan, Scamander, yang diperankan Eddie Redmayne. Pada film kedua, Scamander akan melanjutkan petualangan ke Paris.



"Cukup ambisius. (Perancang produksi Stuart Craig) tidak kenal lelah, tetapi ketika dia lihat naskah 'Beasts 2', dia bilang 'tunggu sebentar'," kata sutradara David yates, dikurip dari laman The Independent.



JK Rowling memastikan "Fantastic Beasts" akan dibuat dalam lima film, yang sebelumnya hanya direncanakan berupa trilogi.



Meskipun tidak ada Harry Potter, kisah tersebut akan mengulas bagaimana hubungan Albus Dumbledore dengan seorang temannya Gellert Grindelwald.



ANTARA