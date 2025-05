(G)I-dle Ubah Nama Jadi I-dle di Perayaan Tujuh Tahun Debut

Grup yang terdiri dari Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi, dan Shuha ini direncanakan akan kembali berpromosi dengan dua mini album baru, yang masing-masing dirilis pada 2 Mei dan 19 Mei 2025. Adapun album spesial bertajuk We are i-dle yang dirilis pada 2 Mei berisi sembilan lagu versi terbaru dari lagu-lagu utama mereka sejak debut, seperti "HWAA", "LION", "Senorita", hingga "LATATA". Sementara itu, mini album ke-8 I-dle akan bertajuk For (G) –yang dipercaya penggemar sebagai permainan kata dari Forget (lupa)–dirilis pada 19 Mei 2025.



Arti Perubahan Nama dari (G)I-dle Jadi I-dle

Sejak debut pada 2018 lalu, I-dle telah menjadi salah satu girl group ikonik dari generasi keempat K-Pop. Keunikan grup ini mudah terlihat dalam semua aspek, mulai dari musik hingga penyebutan nama mereka. Dilansir dari Koreaboo, huruf nama “G” dalam (G)I-dle merupakan singkatan dari kata “girl”, karena dalam bahasa Korea, nama grup ini adalah () (yeoja aideul) yang berarti “perempuan idola”.