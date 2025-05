TEMPO.CO, Jakarta - Serial Game of Thrones diprediksi bakal menjadi serial fiksi yang paling banyak menyabet penghargaan Emmy sepanjang sejarah.



Pada akhir pekan lalu, serial yang tayang di stasiun televisi HBO tersebut sukses memboyong sembilan piala dalam Creative Arts Emmys, yang diperuntukkan bagi para kru di balik layang.



Secara keseluruhan, Game of Thrones telah mengoleksi 35 penghargaan, terbanyak dibanding serial drama lain.



Namun tidak hanya sampai di situ. Dalam acara utama Emmy Awards, yang digelar di pusat Kota Los Angeles, Game of Thrones diprediksi mampu melampaui rekor 37 penghargaan yang diraih serial komedi Frasier, demikian seperti dikutip dari AFP.



