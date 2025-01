Koleksi T-shirt Spesial untuk Para Pencinta Star Wars

TEMPO.CO , Jakarta -Serial Stars Wars : The Last Jedi resmi rilis di Indonesia, Rabu, 13 Desember 2017. Dari sekian banyak film yang telah tayang, Star Wars menjadi salah satu yang paling dinanti penonton penghujung tahun ini.

The Last Jedi sendiri merupakan kelanjutan dari serial pada 2015, Star Wars: The Force Awakens yang sukses mendulang lebih dari US$2 miliar di box office global dan menjadi film dengan pendapatan ke-3 tertinggi sepanjang masa.