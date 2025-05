TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Film My Stupid Boss bakal ditayangkan serentak di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam pada Kamis, 19 Mei 2016. Di Malaysia, film produksi Falcon Pictures yang disutradarai Upi ini rencananya diputar di 85 layar bioskop.



"Kabar bagus banget. Bahkan untuk film-film lokal pun kadang-kadang enggak dapat segitu," kata Frederica, produser film tersebut, di sela acara gala premier My Stupid Boss di GLC Pavilion, salah satu mal terbesar di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin malam, 16 Mei 2016.



Tak seperti di Indonesia, kata Frederica, jumlah layar yang akan menayangkan sebuah film sudah diketahui jauh-jauh hari sebelum film itu dirilis. "Di Indonesia biasa baru diketahui sehari sebelum dirilis," ujarnya.



Frederica optimistis film My Stupid Boss bisa mencuri perhatian penikmat film di negeri jiran tersebut. Nama besar para pemeran film, terutama Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari, menjadi salah satu andalan.



"BCL sangat terkenal di Malaysia, fan base-nya kuat. Begitu juga Reza, terutama setelah mereka berdua membintangi film Habibie & Ainun," kata Frederica. "Kebetulan mereka dipertemukan kembali di film dengan genre berbeda."



Judul yang eye catchy juga dipercaya menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, promosi film yang dibuat berdasarkan empat jilid novel berjudul serupa ini lumayan gencar.



Namun Frederica enggan menyebutkan berapa target penonton Malaysia yang ingin mereka raih. "Saya takut menargetkan karena ini baru pertama kali kami di Malaysia. Belum tahu seberapa besar penggemar film Indonesia di sini," katanya.



My Stupid Boss bercerita tentang hubungan kerja antara pemimpin perusahaan dan karyawannya. Sang bos yang diperankan Reza Rahadian tak punya sistem dan aturan kerja yang jelas. Akibatnya karyawan harus bekerja jumpalitan demi memenuhi keinginan pria yang ingin dipanggil Bossman tersebut. Tak terkecuali dengan Diana (Bunga Citra Lestari), karyawan baru di kantor itu, yang berulang kali menahan emosi menghadapi kelakuan menjengkelkan sang bos.



NUNUY NURHAYATI