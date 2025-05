TEMPO.CO, Jakarta -Bagaimana rasanya punya atasan yang suka 'menyiksa' bawahan? Tentunya ini bukan hal yang asing. Adalah My Stupid Boss, film yang diangkat dari novel dengan judul serupa menyuguhkan kisah peliknya menghadapi bos yang menyebalkan.



Disutradarai Upi, My Stupid Boss bercerita tentang Diana (Bunga Citra Lestari), perempuan Indonesia yang menetap di Malaysia mengikuti suaminya yang bekerja di sana. Diana yang bosan menganggur di rumah kemudian melamar menjadi seorang kepala administrasi di sebuah perusahaan di Malaysia yang memiliki bos yang menyebalkan, Bossman (Reza Rahadian).



Ya, di film ini Bunga Citra Lestari dan Reza Rahadian kembali dipertemukan. Tidak seperti film sebelumnya, Habibie & Ainun, Bunga dan Reza dituntut untuk memerankan tokoh dengan karakter yang jauh berbeda, dalam genre komedi yang kental. Namun demikian, keduanya masih menampilkan chemistry yang klop.



Bossman, demikian si bos ingin dipanggil, adalah sosok pria gendut dengan kepala nyaris botak, memiliki watak menyebalkan dan gemar 'menyiksa' karyawannya. Ketika memainkan karakter ini, Reza berhasil membuat penonton tertawa bahkan saat film baru beberapa menit dimulai.



"Deskripsi skenario yang dikasih Upi (sutradara) sudah jelas. Dia dan saya mengembangkannya dan cari formula yang tepat. Saya juga punya banyak referensi dan inspirasi dari orang terdekat yang saya gabungkan," ujar Reza seusai gala premier di Mal Grand Indonesia, Jakarta, Jumat, 14 Mei 2016. Demi mempertajam karakter Bossman, Reza pun sengaja menciptakan suara tertawa yang khas.



Tak hanya Reza, Bunga pun tampil sedikit berbeda. Istri Ashraf Sinclair ini tampil menggemaskan dengan setelan busana ala Korea, boots dan tas ransel vintage. Tak hanya itu, warna kuning, hijau, dan merah seakan menjadi ciri khas penampilan Diana di film ini.



"Dalam membuat film saya memang memiliki color pallete yang sesuai mood saya. Tujuannya untuk memudahkan tema artistik, kostum dan kamera sehingga mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan," ujar sang sutradara, Upi.



Tak hanya karakter Bossman dan Diana saja yang menjadi perhatian dalam film ini. Karakter Dika (Alex Abbad), suami Diana juga terbilang absurd. Meski tak dominan, celotehan serta tingkah Dika memberikan tambahan bumbu yang sedap.



Selain Dika, aktor dan aktris pendukung dari Malaysia seperti Chew Kinwah, Bront Palarae, Iskandar Zulkarnaen, dan Atikah Suhaime juga memberikan porsi yang pas pada film produksi Falcon Pictures ini.



Setting lokasi yang berada di Malaysia membuat bahasa Melayu mendominasi film ini. Tak hanya lewat percakapan, Upi pun sengaja memasukkan unsur-unsur musik Melayu sebagai musik latar, termasuk lagu Gerimis Mengundang yang pernah dipopulerkan grup musik malaysia Slam pada awal 1990-an. Namun, rasa Indonesia masih terasa terutama ketika sang Bossman menggerutu dengan bahasa Jawa yang kental.



My Stupid Boss akan ditayangkan di empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam secara serantak pada Kamis, 19 Mei 2016. Selain menggelar gala premier di Jakarta, Falcon juga membuat acara serupa di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin, 16 Mei 2016. Bertempat di GSC Pavilion, bioskop di salah satu mal terbesar di negeri jiran, gala premier itu berlangsung meriah.



Ratusan penggemar film, terutama penggemar Bunga Citra Lestari dan Reza Rahadian, memadati bioskop di lantai lima Pavilion. Sejumlah pejabat juga menghadiri acara ini, di antaranya CEO Falcon Pictures HB Naveen, tokoh film Malaysia Datuk Yusuf Ruslan, Duta Besar Indonesia di Malaysia Herman Prayitno, dan mantan menteri perhubungan Agum Gumelar yang juga menjabat sebagai penasehat senior Falcon Pictures.



DINI TEJA