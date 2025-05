TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa film baru, termasuk Paranormal Activity: The Ghost Dimension dan film Vin Diesel, The Last Witch Hunter, meramaikan bioskop-bioskop Amerika Utara akhir pekan lalu. Namun film-film itu gagal menarik banyak penonton.



Film Steve Jobs, yang memperluas penayangan setelah pemutaran terbatas di beberapa kota utama, juga hanya mendapat sambutan dingin dari penonton. "Kualitas dari banyak film ini sangat mengerikan sehingga tak masalah di mana pun kau menayangkannya. Mereka tidak akan mendapat hasil baik," kata Jeff Bock, analis Box Office dari Exhibitor Relations.



Sekuel Paranormal Activity dari Paramount menjadi film dengan pendapatan penayangan perdana terendah dalam sejarah waralaba film ini dengan pendapatan hanya US$ 8,2 juta. Paramount bermitra dengan AMC dan Cineplex guna merilis film lebih awal untuk home entertainment, yang membuat orang bisa menyaksikannya secara digital sebelum penayangan film secara luas di bioskop.



Menurut Paramount, Paranormal's tampil baik di sirkuit seperti AMC, tempatnya menjadi film berpendapatan kotor tertinggi selama akhir pekan, yang membuktikan bahwa penonton tidak menjauhi film itu karena mereka bisa melihatnya secara digital lebih awal. "Ini bukan tentang penolakan konsumen," kata Rob Moore, wakil pemimpin Paramount Pictures.



Namun yang paling dalam terperosok mungkin film Steve Jobs. Setelah menjadi film dengan rata-rata hasil tayang per layar terbaik dua pekan lalu dan perlahan memperluas penayangannya, film tersebut gagal mendarat ketika akhirnya siap tayang secara nasional.



Steve Jobs hanya bisa mengumpulkan US$ 7,3 juta dari 2.443 lokasi dan sejauh ini film dengan biaya produksi US$ 30 juta dan biaya pemasaran jutaan dolar AS tersebut hanya mengumpulkan US$ 10 juta. Universal menyatakan film itu tampil baik di pasar-pasar utama, seperti New York dan San Francisco, yang selanjutnya akan menarik lebih banyak pemirsa.



Film Lionsgate, The Last Witch Hunter, yang dibuat dengan biaya US$ 70 juta, juga hanya memperoleh US$ 10,8 juta dari 3.082 bioskop dan menempati peringkat keempat. Kegagalan tiga film tersebut membuat trio jawara--The Martian, Goosebumps, dan Bridge of Spies--mempertahankan posisi masing-masing di tiga teratas Box Office Amerika Utara.



Film Ridley Scott, The Martian, kembali naik ke peringkat pertama, dengan menambahkan US$ 15,9 juta ke total pendapatan domestiknya menjadi US$ 166,4 juta.



Goosebumps dari Sony juga bertahan baik pada pekan keduanya dengan hasil penjualan tiket hanya turun 35 persen dari pekan sebelumnya menjadi US$ 15,5 juta. Total pendapatan film keluarga itu sebesar US$ 43,7 juta.



Drama Perang Dingin dari Steven Spielberg dan Tom Hanks, Bridge of Spies, juga berhasil mengumpulkan US$ 11,4 juta atau turun 26 persen dari pekan pemutaran perdananya dan meraup pendapatan kotor US$ 32,6 juta di Amerika Serikat.



Dan Hotel Transylvania 2 melengkapi lima besar dengan penghasilan US$ 9 juta, yang menambah pendapatan domestiknya menjadi US$ 148,3 juta setelah lima pekan tayang.



BISNIS