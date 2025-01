Pemain Anak jadi Kategori Baru di Festival Film Tempo

Atas alasan itulah tahun ini Film Pilihan Tempo menambah satu kategori baru. Akting pemain-pemain anak itu pun menurut Leila patut diapresiasi karena tampil tidak hanya sebagai pemanis sebuah film saja. Beberapa pemain anak ini sukses meninggalka kesan tersendiri bagi para juri. Bahkan di film The Seen and Unseen, tokoh utamanya adalah sepasang anak kembar.