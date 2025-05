TEMPO.CO, New York - Sebuah lukisan Pablo Picasso yang menggambarkan sekelompok selir perempuan di Aljir telah membuat rekor baru sebagai lukisan termahal Picasso yang terjual dalam pelelangan.



Rumah lelang Christie mengumumkan bahwa Les Femmes d'Alger atau Wanita Aljir (Versi O) terjual dengan harga US$ 179,4 juta atau Rp 2,368 triliun dalam lelang Christie di New York, Senin malam, 11 Mei 2015.



Lukisan minyak di atas kanvas penuh warna merah cerah, kuning terang dan biru cahaya tersebut dibuat Hari Valentine 1955 dan merupakan bagian dari serangkaian lukisan berseri Picasso. Pelukis Spanyol itu terinspirasi oleh karya Eugene Delacroix tahun 1834, yang sekarang dipajang di Museum Louvre, Paris.



Picasso diyakini membuat lukisan berserinya itu sebagai elegi kepada temannya, Matisse, yang meninggal beberapa minggu sebelum Picasso mulai bekerja.



Sebagaimana Picasso sering berbicara tentang menciptakan sebuah karya versi sendiri, penulis Francoise Gilot mengatakan Picasso sering melihat lukisan Delacroix setidaknya sebulan sekali. Karya unggulan Delacroix tentang perempuan menggambarkan selir yang sedang merokok hookah, rokok yang populer di daerah Aljir.



Sebelumnya lukisan Wanita Aljir terjual pada 1997 seharga US$ 31,9 juta.



Rekor lukisan termahal yang terjual di lelang sebelumnya dipegang oleh lukisan Francis Bacon, Tiga Studi dari Lucian Freud, yang terjual dengan harga US$ 142,4 juta pada 2013.



Para ahli mengatakan harga lukisan sangat ditentukan oleh nilai investasi dan perilaku kolektor. "Saya tidak benar-benar melihat itu (pembelian dengan harga tinggi) akan berakhir, kecuali suku bunga turun tajam, yang saya percaya tidak akan terjadi dalam waktu dekat," kata agen Manhattan, Richard Feigen, kepada Associated Press.



Sarah Lichtman, profesor sejarah desain dan studi kuratorial di The New School, mengatakan bahwa karya seni impresionis dan modern dipercaya akan terus menyudutkan pasar karena "mereka indah, dapat diakses dan memiliki nilai."



Wanita Aljir (Versi O) adalah bagian dari seri karya ke-15 Picasso yang dibuat dalam kurun waktu 1954-1955 ditunjuk dengan huruf A sampai O. Lukisan itu telah muncul dalam beberapa pertunjukan seni museum-museum utama.



USATODAY | MECHOS DE LAROCHA